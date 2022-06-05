По 16 тысяч рублей получат некоторые россияне 6 июня

С 6 июня одна категория граждан сможет получить выплаты в размере около 16 тысяч рублей. Денежные средства будут начисляться на карту «Мир».

Речь идет о родителях, которые купили своим детям путевки в оздоровительные лагеря через специальный сайт правительственной программы. В этом случае им будет компенсирована часть стоимости путевки.

Таким образом родители смогут получить до 20 тысяч рублей. Это максимальная сумма компенсации. В среднем каждая выплата составит 16 тысяч рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что новый этап программы туристического кешбэека в России запланирован на лето. Отправиться в поездку по приобретенной в рамках данной программы путевке россияне смогут до 1 октября.