Россияне хотят накопить к пенсии 5 миллионов рублей

Регулярно делает накопления на старость каждый девятый россиянин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.

Большинство респондентов оценило желаемую сумму накоплений к пенсии в 4-5 миллионов рублей. Свыше 70% опрошенных считают, что к выходу на пенсию важно иметь финансовую подушку безопасности. Эти средства позволят поддерживать привычный образ жизни и после прекращения работы.

Рассчитывают прожить только на пенсию 10% опрошенных. Еще 20% респондентов выразили надежду, что им финансово помогут дети и внуки.

Сумму в 4-5 млн рублей назвал достаточной для выхода на пенсию каждый второй россиянин. 30% хотели бы накопить более 5 миллионов рублей. Остальные считают, что для достойной жизни на пенсии достаточно 2-4 миллионов рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, как стаж до 2002 года влияет на размер пенсии.