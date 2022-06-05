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Эксперт рассказала, о чем надо спросить в ПФР, чтобы увеличить пенсию

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© Фото: Baltphoto

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Некоторые вопросы, которые пенсионер задает в Пенсионном фонде России, могут способствовать назначению ему максимальных выплат, а значит увеличению пенсии. Как пояснила юрист Ирина Сивакова, уточнит свои данные в ПФР полезно как тем, кто получает пенсию давно, так и тем, кому она только назначена.

У специалистов фонда следует уточнить общий объем стажа пенсионера, а также возможное наличие периодов, которые не учтены при подсчете стажа. Для начисления пенсии важен стаж, полученный человеком до 2002 года. После этого расчет осуществлялся по заработанным пенсионным баллам.

В итоге, если стаж до 2002 года будет больше, вырастет и размер пенсии. В некоторых случаях неучтенный пенсионный стаж приходится доказывать в суде. Однако судьи нередко принимают решения в пользу пенсионеров.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 3 июня пенсионерам начали начислять новую выплату.

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