В России появилась «Белая пятница»

Онлайн-ретейлеры России создали свой аналог распродажи «Черная пятница». Название проводящаяся летом онлайн-распродажа получила «Белая пятница».

Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) объявила, что распродажа станет ежегодной и будет длится примерно 10 дней. Самая первая «Белая пятница» стартует в четверг, 2 июня. Акция продлится до 6 июня.

О своем участии в распродаже объявили «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и UVI Jewellery («Ювелирочка»). Предполагается, что со временем к ней присоединяться и другие участники рынка.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что за «Черную пятницу» в ноябре 2020 года петербуржцы потратили 670 млн рублей. За год продажи товаров и услуг во время известной акции выросли на 60%.