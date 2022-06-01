В России уменьшился ассортимент бытовой химии

Представленная на полках российских магазинов бытовая химия стала менее разнообразной. По данным исследования компании NeilsenIQ по сравнению с мартом-апрелем прошлого года в тот же период текущего уменьшилась на 23%.

Похожие в торговых центрах Петербурга проблему сокращения числа магазинов одежды будут решать при помощи привлечения местных дизайнеров. «МК в Питере» пишет, что за оплаченную городом аренду площадей в торговых центрах специалисты готовы бороться.

Сокращение ассортимента бытовой химии на полках магазинов эксперты связывают с планами некоторых производителей по сокращению своего присутствия на российском рынке. Другие испытывают трудности с сырьем или упаковкой. Еще одну категорию составляют раскупленные российскими потребителями в мартовский период ажиотажного спроса товары.