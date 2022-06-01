Петербург стал седьмым по разнице самых больших и маленьких зарплат

В десятку российских городов по разнице в уровне заработной платы вошел Петербурге. Как сообщается в результатах исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, разница между самыми высокими и сами низкими зарплатами в городе составляет 8,6 раз, из-за чего он занял седьмое место.

Увеличение зарплат могло бы снизить объем долговой нагрузки россиян. Как пишет АБН, он достиг максимума по итогам первого квартала текущего года.

Богатые петербуржцы в среднем получают 133 тысячи рублей в месяц. У бедных этот показатель составляет только 15,5 тысяч рублей.

Первой по разнице заработных плат в рейтинге стала Москва. Высокие места также занимают нефтегазовые регионы. Замыкают рейтинг Кировская, Владимирская и Тверская области, где разница в зарплатах бедных и богатых составляет шесть раз.