Петербургские депутаты хотят обязать магазины указывать цены в общепринятых единицах

В Петербурге продуктовые магазины могут обязать указывать дополнительно цену продукта за килограмм или литр, а не только за упаковку конкретной массы. Проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину с подобной инициативой подготовил парламентарий от «Единой России» Анотон соловьев.

Речь идет о так называемой «шринкфляции», когда производители уменьшают вес или объем товара, сохраняя привычный вес упаковки. Автор инициативы отметил, что с точки зрения выгоды покупателю сложнее выбрать, если цена указана за 0,92 литра или 0,375 кг.

Парламентарий от «Справедливой России» Михаил Амосов в ответ на инициативу отметил, что только 5% населения Петербурга не имеют оконченного полного среднего образования, из чего следует, что у покупателей не должно быть проблем с арифметикой.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что заняться регулированием цен государство призвал глава КПРФ Геннадий Зюганов.