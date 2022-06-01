До 17 тысяч рублей увеличат новую выплату на детей

Новая выплата на детей от 8 до 17 лет, которую ввели в России в мае, будет увеличена на 10%. После данной индексации размер выплаты может составлять от 8 814 до 17 628 руб.

Выплата на детей от 8 до 17 лет была назначена по решению президента РФ Владимира Путина. Начисляет её Пенсионный фонд Российской Федерации. Претендовать на выплату могут имеющие детей указанного возраста семьи, чем среднедушевой доход не превышает установленного в регионе прожиточного минимума.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что семьи с детьми из Петербурга и Ленинградской области, которые подавали заявления на данную выплату, в общей сложности получили 286 миллионов рублей. Деньги получателям из этих двух регионов начали перечислять 11 мая.