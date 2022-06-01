54 работника авиакомпании «Россия» получили удержанные из зарплаты деньги с помощью прокуратуры

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура помогла 54 работника авиакомпании «Россия» вернуть незаконно удержанные из заработной платы денежные средства. В общей сложности было выплачено свыше 2 миллиона рублей.

Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале, проведенная на предприятии проверка показала, что работники не получали заработную плату в течение месяца из-за счетной ошибки. Работников не информировали о предстоящей задержке.

В итоге ведомство возбудило уголовное дело об административном правонарушении. Основанием стала статья о нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы Петербург-Ереван с 10 июня.