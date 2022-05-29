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В России выпущено более 50 млн кредитных карт

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© Фото: pixabay.com

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На руках у россиян в настоящее время находятся более 50 миллионов кредитных карт. В бюро кредитных историй «Эквифакс» также определили, что просрочка платежей была допущена по 2,9 млн кредиток.

В апреле портфель кредитных карт российских банков продемонстрировал феноменальный рост. После роста на 1,05% он достиг рекордных 1,4 триллиона рублей.

Ранее совершившим покупки в магазинах IKEA, в том числе и по кредитной карте, россиянам, будет проще обменять и вернуть товар. Как пишет АБН, ответственные за эти операции отделы магазинов с 1 июня перейдут на новый режим работы.

Рост объема портфеля по кредитным картам эксперты объясняют особенностями данного вида кредитования. Потребители стали более активно пользоваться установленными по их кредитным картам лимитами.

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