Гречка в России стала дешевле

В России существенно снизились оптовые цены на гречку. Эксперты связывают такое падение со снижением спроса на крупу.

В конце марта в период ажиотажных закупок цены достигли максимума. После этого началось их резкое снижение.

По сравнению с максимальной ценой к 20 мая гречневая крупа подешевела на 30%. в настоящий момент одна тонна гречки обходится оптовому покупателю в 81,32 тысячу рублей.

С наступлением лета многие петербуржцы отдают предпочтение другому блюду — окрошке. «МК в Пиетре» объясняет, как выбрать качественные ингредиенты.

С гречневой крупой также наблюдаются проблемы в цепочках логистики. Цены на внутреннем рынке для производителей в настоящее время привлекательнее внешних. Эксперты отмечают снижение экспорта данного продукта.