Пенсионеры и инвалиды смогут получить по 10 тысяч рублей в июне

В июне пенсионеры и инвалиды смогут получить новые выплаты. С 1 июня оформление таких выплат будет производиться в упрощенном режиме, поэтому получить их будет легче.

Эти средства можно получить, как компенсацию за приобретение средств реабилитации. Для их начисления следует подать заявление в пенсионные фонд. Порядок меняется вследствие объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Выплату получателю начислят на карту «Мир» в виде электронного сертификата. Далее её можно будет потратить на покупку средств реабилитации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что российские пенсионеры в июне потеряют более 7 тысяч рублей.