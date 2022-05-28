Сбербанк будет платить по краткосрочным вкладам меньший процент

Ставки по краткосрочным рублевым вкладам в Сбербанке уменьшились. Как сообщили на сайте финансовой организации, теперь они составляют не 12%, а 9,5%. В Сбербанке отметили, что снизились и ставки по потребительским кредитам. Снижение составило 2%. минимальная ставка по кредиту теперь равна 15,9% годовых.

Ожидается и снижение процента по ипотеке на 3,3 процентных пункта в зависимости от программы. Его осуществят 30 мая. По базовым ипотечным программа для строящегося и готового жилья минимальная ставка уменьшится до 10,9%.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне снова проявляют повышенный интерес к кредитам. Увеличение числа заявок наблюдается во всех категориях кредитования.