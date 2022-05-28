Стаж ветеранам труда в некоторых регионах будут считать по-новому

В расчете стажа, необходимого для получения звание ветерана труда произошли важные изменения. Его получение дает дополнительные льготы пенсионерам.

Как пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов, на федеральном уровне звание ветерана труда присваивается по наличию наград. Но во многих регионах для этого необходимо просто иметь требуемый стаж работы. В текущем году был расширен перечень регионов, где можно оформить звание ветерана труда подобным образом.

В Вологодской области статус ветерана труда получают женщины, отработавшие 40 лет и мужчины, чей стаж составляет 45 лет. В Мурманской, Нижегородской, Омской областях, Пермском крае, в Якутии, Калмыкии, Ненецком АО условия еще мягче. Там звание ветерана труда присваивается за 35 лет стажа у женщин и 40 лет стажа у мужчин.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что российские пенсионеры потеряют по 7 тысяч рублей в июне.