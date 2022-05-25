В Министерстве труда рассказали, сколько получат пенсионеры после индексации

После индексации пенсий на 10% выплаты увеличатся для 35 миллионов пенсионеров. Как заявил глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, средний размер пенсии превысит 19 тысяч рублей.

В среднем пенсионеры получат прибавку в размере в среднем 1760 рублей в месяц. Как отметил министр на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, размер прибавки рассчитают индивидуально для каждого пенсионера. Получить пенсию в новом размере пожилые люди смогут уже с 3 июня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что уволившиеся с работы в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию в июне. Их выплаты будут проиндексированы на 8,6%, что уже было осуществлено для остальных получателей.