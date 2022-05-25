Петербуржцы усиленно гасят долги за капремонт

За неделю петербуржцы погасили долги за капитальный ремонт на сумму 200 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта, один из собственников погасил одним платежом долг на 82 тысячи рублей.

Как подчеркнули в фонде, данные средства будут направлены на ремонт крыш, лифтов, инженерных систем и обновление фасадов.

Отмечается, что обращения от собственников продолжают поступать. В Фонде капремонта создали ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП по решению спорных ситуаций.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 100 тысяч петербуржцев и жителей Ленинградской области задолжали за свет свыше 5 тысяч рублей. Тепреь они могут остаться без электричества.