У 100 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти могут отключить свет за долги

104,9 тысяч потребителей электроэнергии в Петербурге и Ленинградской области своевременно не оплачивают услугу. Как сообщили в АО «Петербургская сбытовая компания», долг каждого такого пользователя уже превышает 5 тысяч рублей. Из-за этого подачу электроэнергии им могут отключить.

Неоплата задолженности повлияет не только на комфорт проживания в квартире или доме, но также на планы на отпуск. Должникам могут запретить выезжать за границу.

В АО «Петербургская сбытовая компания» напомнили, что оплатить электронергию без комиссии должники могут в личном кабинете на сайте компании или в мобильном приложении.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербуржцы собираются оспаривать неоправданные долги за капитальный ремонт.