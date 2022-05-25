Некоторые пенсионеры получат по 10-20 тысяч рублей уже 26 мая

Региональные выплаты в размере от 10 до 20 тысяч рублей смогут получить пенсионеры в конце мая. Однако выплаты полагаются не всем.

На уровне регионов закреплено право на дополнительные выплаты тем супружеским парам, которые прожили в браке определенное количество лет. Например, Белгородская область выплатит отмечающим золотую свадьбу (50 лет совместной жизни) по 10 тысяч рублей. Если пара живет вместе уже 60 лет (бриллиантовая свадьба), им полагается выплата в 15 тысяч рублей. Отмечающим благодатную свадьбу (70-летние супружеской жизни) выплачивают по 20 тысяч рублей.

Для получения выплаты нужно подать заявление в отдел социальной защиты. Сделать это может только один из супругов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что некоторые россияне могут воспользоваться правом на разовую выплату.