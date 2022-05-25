Разовую выплату россиянам дадут при одном условии

В июне пенсионеры смогут получить разовую выплату. Однако доступна она будет только определенным категориям граждан и только по заявлению.

Право на выплату имеют те граждане, которые достигли «дореформенного» пенсионного возраста в нынешнем году, то есть женщинам исполнилось 55 лет, а мужчинам — 60 лет. Если у граждан к этому моменту сформированы пенсионные накопления, они получают право на разовую выплату.

Данные накопления могли формироваться сразу по нескольких пенсионным программам. Это накопительная программа с 2002 по 2004 год, государственное софинансирование пенсий и ряд других механизмов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пенсионерам назвали способ получить дополнительные 1200 рублей.