Подержанный смартфон теперь можно купить в МТС

В розничных и онлайн-магазинах компании МТС появились в продаже бывшие в употреблении и уцененные смартфоны. Как сообщает ТАСС, пока офлайн их продают только в Москве.

Уточняется, что покупатель устройства «Как новый» получает гарантию на свой телефон. Она будет действовать 90 дней.

Новые смартфоны понадобятся владельцам iPhone 5 и iPhone 5C, если они хотят продолжать пользоваться мессенджером WhatsApp. Как пишет АБН, пользователи данных устройств потеряют доступ к мессенджеру в октябре текущего года.

В компании МТС подчеркнли, что покупка смартфона категории «Как новый» позволит сэкономить до 50% от стоимости аппарата. В основном в ней представлены устройства, которые покупатели вернули в магазин в течение двух недель после покупки.