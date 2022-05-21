Пенсионерам намекнули на перерасчет пенсии за стаж до 1991 года

В Пенсионный фонд России нередко поступают запросы на перерасчет пенсии с учетом стажа до 1991 года. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объяснила, почему они часто не приводят к желаемому результату.

Эксперт отметила, что прибавка к пенсии за стаж до 1991 года пенсионерам действительно положена. Однако всем вышедшим на пенсию гражданам полагающаяся прибавка и так уже была произведена специалистами Пенсионного фонда. Данная процедура называется валоризация. За каждый год стажа до 1991 года пенсионер получает по 1% прибавки.

Но получить перерасчет пенсии все же можно. Он производится в том случае, если в Пенсионный фонд предоставлены документы, подтверждающие стаж, который еще не учтен при расчете пенсионных выплат.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пенсионерам объяснили будет ли разовая выплата в 15 тысяч рублей в июне.