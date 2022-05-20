Эксперты прогнозируют снижение цен на топливо в России

На российских автозаправочных станциях зафиксировано снижение цен на топливо, однако пока крайне незначительное. Эксперты считают, что в ближайшем будущем эта динамика сохранится.

По данным Росстата, бензин АИ-92 в среднем подешевел на одну копейку, то есть до 47,32. Незначительно снизились и цены на АИ-95, который сейчас в среднем обходится автомобилистам по 51,39. При этом стоимость АИ-98 существенно не изменилась.

В России снижаются цены и на смартфоны. Как сообщает АБН, iPhone SE 2020 года выпуска стал дешевле сразу на 15%.

Специалисты уверены, что подорожания бензина в России в ближайшее время можно не ждать. К концу года стоимость топлива на российских АЗС в среднем упадет на два-три рубля за литр.