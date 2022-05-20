Россиянам назвали четыре продукта, которые подешевеют в мае

Уже 21 мая в магазинах по всей России прогнозируется снижение цен на четыре вида продуктов. Как пишет PRIMPRESS, дешевле станут белокочанная капуста, сахар, хлеб и репчатый лук.

Мониторинг цен в нескольких сетях известных супермарктетов показал, что белокочанная капуста в среднем подешевеет на 26%, сахар станет дешевле на 18%, лук можно будет купить на 12% дешевле. Наконец, снижение цены на хлеб оценивается в 22% за пшеничный и 10% - за ржаной.

В Россию также возвращаются некоторые ранее ушедшие бренды. Как пишет «МК в Питере», в Северной столице снова откроются магазины компании LPP, но под другим названием.

Минимальные наценки на социально-значимые продукты сохраняются практически во всех крупных торговых сетях. В частности, данное правило соблюдают «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Магнит» и «Ашан».