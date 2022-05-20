В мае россияне смогут получить по 20 тысяч рублей

Для жителей всех российских регионов в мае предусмотрена разовая выплата в размере 20 тысяч рублей. Получить деньги смогут только держатели карт платежной системы «Мир».

Данная выплата предусмотрена для участников программы туристического кешбэка на путешествия для детей. На карту будет осуществляться частичный возврат стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря.

Этап продаж путевок по детскому туристическому кешбэку начался чуть более месяца назад. Принять участие в программе родители смогут до конца лета.

На карту «Мир» участники смогут получить до половины стоимости путевки. Однако максимальная сумма возвращаемых средств не может превышать 20 тысяч рублей.

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