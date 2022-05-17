В Госдуме предлагают бесплатно возить в электричках детей от 5 до 7 лет

Государствення дума в первом чтении приняла закон о бесплатном проезде детей от 5 до 7 лет в пригородных элекьтропоездах. Как сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия», которая внесла документ, данная категория несовершеннолетних пассажиров является наиболее незащищенной, так как для детей до пяти лет и в школьном возрасте существуют другие льготы.

Отмечается, что в 48 регионах России существует скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа. В остальных регионах за детей от 5 до 7 лет родителям приходится оплачивать полную стоимость билета.

Право бесплатного проезда детям до семи лет предлагается предоставить без занятия отдельного места.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что расписание движения 30 пригородных поездов изменилось в городе с 16 мая.