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Пенсионерам намекнули, что могут приносить им домой вместе с пенсией

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© Фото: Baltphoto

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Российские пенсионеры, которым пенсию приносит домой почтальон, могут получить вместе с ней дополнительную услугу. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева уточнила, что она доступна всем пожилым гражданам, которые оставили соответствующий запрос.

Если пенсию доставляет на дом почтальон, он также может принести различные товары из ассортимента почтового отделения. Таким образом пенсионер может заказать на дом любой товар — от консервов до канцелярских товаров.

Эта услуга будет особенно полезна тем пенсионерам, которым тяжело или невозможно самим дойти до отделения, чтобы выбрать и оплатить желаемый товар. Данная опция доступна во многих российских регионах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в некоторых случаях пенсионерам придется больше платить за услуги ЖКХ.

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