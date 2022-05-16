Пенсионерам рассказали, кому придется больше платить за ЖКХ

Платежи за ЖКХ для некоторых пенсионеров могут увеличиться. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Речь идет о тех пенсионерах, которые получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Понизить её могут в том случае, если пенсиогнер получает дополнительный доход. Например, если получатель зарегистрировался в качестве самозанятого. Размер субсидии в этом случае будет рассчитываться, исходя из суммарного дохода получателя.

Эксперт отметила, что в оформлении статсуса самозанятого для пенсионера есть и свои плюсы. В системе Пенсионного фонда он по-прежнему будет числится как неработающий, поэтому индексация пенсий и ряд льгот для нетрудоустроенных граждан для него сохранятся.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что депутат Госдумы пообещал индексацию пенсий россиянам до конца текущего года.