  • 13 Май 2022
USD 14.05.2022 63.7799 -2.0117
USD ММВБ 19:15 64.5774  
EUR 14.05.2022 65.7939 -2.9896
EUR ММВБ 19:15 67.1550  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Фальшивое приложение «Сбера» вошло в топ-10 App Store

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В App Store замечено приложение «Сбербанк онлайн сайт», которое входит в топ бесплатных для IOS. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу финансовой организации, данное приложение является мошенническим.

В описании данного приложения значится, что оно предназначено для моментального входа «в сайт сбербанка онлайн». Однако пользователей призвали быть бдительными, так как данное приложение может оказаться вредоносным. Утосняется, что служба безопасности банка уже работает над его блокировкой.

В настоящее время приложение «Сбербанк онлайн» недоступно для скачивания в App Store. Как точнили в пресс-службе, новые пользователи могут заменить его веб-версией «Сбербанка онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что социальная сеть «ВКонтакте» купила домен у кондитерской фабрики.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram