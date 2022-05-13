Фальшивое приложение «Сбера» вошло в топ-10 App Store

В App Store замечено приложение «Сбербанк онлайн сайт», которое входит в топ бесплатных для IOS. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу финансовой организации, данное приложение является мошенническим.

В описании данного приложения значится, что оно предназначено для моментального входа «в сайт сбербанка онлайн». Однако пользователей призвали быть бдительными, так как данное приложение может оказаться вредоносным. Утосняется, что служба безопасности банка уже работает над его блокировкой.

В настоящее время приложение «Сбербанк онлайн» недоступно для скачивания в App Store. Как точнили в пресс-службе, новые пользователи могут заменить его веб-версией «Сбербанка онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.

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