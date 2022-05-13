Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Петербурге будут начислять по-новому

В Петербурге внесены изменения в постановление, определяющее порядок насчиления выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Как уточнили в пресс-службе админситрации города, корректировки привели региональное законодательство в это области в соответствие с федеральным.

Изменился список документов, которые необходимы для начисления пособия. Также иным стал список доходов, которые учитываются при расчетет пособия, а также оснований, по которым родителям могут отказать в его начислении.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что заявления на новый выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет начали принимать досрочно. Через портал госулсуг петербуржцы могли подать их уже 26 апреля. На рассмотрение заявления Пенсионному фонду отводится 10 дней.