Почти треть петербуржцев планируют отправиться в отпуск на дачу

Петербуржцы поделились планами на отпуск приближающемся летом. Как сообщает пресс-служба сервиса hh.ru, 27% горожан предпочтут курортам городы и отправятся в отпуск на собственную дачу.

65% петербуржцев заявили, что у них возникают сложности с оформлением и планированием отпуска на рабочем месте. А 66% горожан получат меньшие отпускные выплаты, чем им хотелось бы.

Размером отпускных больше других недовольны представители сферы административного персонала.Негативно высказались о них 78% опрошенных. Недовольны отпускными также 75% рекрутеров и 70% работников сферы продаж. Среди тех, кто доволен размером отпускных выплат, оказалось больше всего оказалось IT-специалистов, строителей и производственников.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что треть петербуржцев коартила расходы на отпуск.