Петербуржцам все чаще приходят поддельные квитанции ЖКХ

Петербуржцы жалуются властям на рассылку фальшивых квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые горожане все чаще находят у себя в почтовых ящиках. Вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» объяснил, что делать в случае получения «липовой» квитанции.

Сомневающимся в подлинности квитанции горожанам рекомендовали обратиться в свою управляющую компанию и выяснить, с какими поставщиками услуг та работает. Прежде чем оплачивать квитанцию, стоит убедиться в существовании напечатнных на ней ИНН и адреса.

Уточняется, что управляющие компании обязаны заранее уведмолять горожан опланируемых изменениях в оплате коммунальных услуг. Если уведомлений не было, подозрительный платежный документ вполне может оказаться фальшивым.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне стали чаще использовать систему быстрых платежей, в том числе и для оплаты ЖКХ.