Пенсию уволившимся в феврале увеличат в июне

С 1 июня будут увелдичены пенсии тем россиянам, которые уволились с работы в феврале текущего года. Им проиндексируют выплаты на 8,6%.

Индексация именно этой категории пенсионеров связана с тем, что их пенсионные выплаты не прошли индексацию, которую для сотальных получателей провели как раз в феврале. Теперь вышедшим на пенсию в третьем месяце зимы также проведут перерасчет пенсий.

Как и ранее, индексация будут проведена в автоматическом режиме. Получателям не нужно подавать в Пенсионный фонд России никаких заявлений.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Пенсионный фонд России пообещал начать начисление россиянам новой выплаты с 11 мая. Её получателями станут родители детей в возрастет от 8 до 17 лет.