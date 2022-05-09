Путину предложили варианты индексации пенсий

Правительство РФ направило президенту Владимиру Путину предложения по дополнительной индексации пенсий и пособий, а также МРОТ. Такое заявление сделал лава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в правительстве обсуждают несколько сценарных условий, а также экспертные мнения. Характеризуя последние, министр отметил, что эксперты не всегда адекватно оценивают положение вещей. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация находится под контролем.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Владимир Путин подписал указ об ответных мерах России на санкции. Указ ограничивает продажу энергоресурсов находящимся под российскими санкциями.