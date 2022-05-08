Максимальная сумма ипотечного кредита от Сбербанка выросла

Сбербанк увеличил максимально доступную сумму для ипотечного кредитования более, чем в два раза. Как сообщили в финансовой организации, изменения вступили в силу с 8 мая.

Для Москвы, Петербурга и Ленинградской области максимально возможный размер ипотечного кредита с господдержкой от Сбербанка составляет 30 миллионов рублей. Для остальных регионов он равен 15 миллионам рублей.

При этом в России наблюдается снижение спроса на ипотечные кредиты. Как пишет АБН, на рынке возможна стагнация.

Из 30 или 15 миллионов рублей максимального размера ипотечного кредита от Сбербанка 12 и 6 млн соответственно будут субсидироваться из государственного бюджета. По программе «Господдержка» ставка составит 8,7%. По программе «Ипотека для семей с детьми» взять кредит можно по ставке 5,7%.