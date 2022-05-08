Россиянам рассказали как избежать штрафа за шашлык

В Петербурге и Москве нельзя разводить костры и использовать мангалы для температурной обработки пищи вне специально оборудованных площадок. Как напомнила юрист Елена Кудерко в своем комментарии агентству «Прайм», это является административным правонарушением.

Специалист отдельно подчеркнула, что даже при использовании готового угля для мангала приготовление шашалыка в неположенном месет все равно будет приравнено с нарушению. Чтобы избежать штрафа, важно не только правильно выбрать место, но и использовать мангал из негорючих материалов. В процессе подготовки углей рядом необходимо иметь средство пожаротушения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пожар на улице Кораблестроителей мог произойти из-за любителей шашлыка.