В ПФР рассказали, кому придут выплаты 6 мая

В пятницу, 6 мая, будут начислены ряд выплат от Пенсионного фонда РФ. Как сообщили в ведомстве на их получени досрочно могут претендовать многие граждане. Длительные майские праздщники сдвигают график начисления пенсий. Соответственно, во многих российских регионах именно 6 мая будут отправлены пенсии тем, кто по графику должен получать их 7, 8, 9 или 10 числа.

В некоторых регионах досрочное перечисление пенсий и пособий захватывает сразу и 11 мая. Таким образом пенсионеры получат выплаты по графику сразу за пять дней. Например, по данному порядку будут начисляться пенсии в Тульской области.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Пенсионном фонде назвали категорию граждан, которым полагаются дополнительные 5500 рублей к пенсии.