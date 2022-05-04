Треть петербуржцев сократила расходы на отпуск

Петербуржцы сокращают расходы на отдых. Как сообщают аналитики HeadHunter на основе проведенного исследования, к такой мере вынуждены прибегнуть около 30% опрошенных горожан.

Менее 10 тысяч рублей на отпуск в этом году готовы потратить 13% респондентов. В прошлом году таковых было только 2%. 8% готовы отдохнуть на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а 14% выдялеют на отдых сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Годом ранее таковых было только 8%.

От 30 до 40 тысяч рублей на отпуск планируют потратить 6% петербуржцев, а 8% подготовили сумму от 40 до 50 тысяч рублей. 40% респондентов ответили, что готовы потратить более 50 тысяч рублей. В прошлом сезоне данный вариант ответа выбрал 41% опрошенных горожан.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ЛДПР предложила сократить россиянам отдых на новогодних и майских праздниках.