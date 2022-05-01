Петербургские работодатели рассказали, кому не будут поднимать зарплату до конца года

19% компаний петербургской строительной сферы намерены уменьшить или оставить неизменной заработную плату своим сотрудникам до конца года. Такие данные опубликовал hh.ru на основе проведенного исследования.

Вслед за строителями о своем намерении не сократить или оставить без измененйи заработную плату своих сотрудников рассказали в 16% компаний в сфере торговли и продаж, а также 13% организаций из производственной и сельскохозяйственной сфер.

Всего о намерении сократить сотрудникам заработную плату заявили 14% петербургских работодателей. 35% сообщили, что оставят их неизменными. 29% респондентов пообещали платить персоналу больше.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на задержки в выплате заработной платы пожаловались 17% петербуржцев.