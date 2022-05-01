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Студентам предложили поднять стипендии до прожиточного минимума

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© Фото: pixabay.com

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Студентов российских вузов следует подержать, повысив им стипендии до прожиточного минимума. Такую точку зрения озвучила ТАСС директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко.

Эксперт отметила, что многие студенты участся не в городах проживания, поэтому в условиях растущих цен им необходимо помогать. Татьяна Клячко отметила, что важно не только стипендиальное обеспечение, но создание в вузах рабочих мест, чтобы обучающиеся могли подрабатывать.

В России для студентов реализацются и другие меры поддержки. Однак из них — Пушкинская карта для посещения учреждений культуры. Как сообщает Neva.Today, в Петербурге картами пользуются максимально активно.

Татьяна Клячко уверена, что средства на повышение стипендий до уровня прожиточного минимума необходимо выделять из федерального бюджета, так как именно из него финансируется большинство вузов. Учебным заведениям также следует стремиться к тому, чтобы студенты могли подрабатывать по той специальности, по которой получают образование.

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