Россияне смогут получить по 5 тысяч рублей в мае

В мае в России пройдет индексация ряда выплат. Она затронет пенсии и социальные пособия для малозащищенных категорий граждан. Пересмотрят в сторону увеличения также прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что вырастут не только минимальные зарплаты.

Доходы граждан вырасту во всех секторах экономики. Проиндексировать сотрудникам зарплаты обязаны не только крупные компании, но также представители среднего и малого бизнеса. Уровень инфляции за первый квартал текущего года составил 9% и именно на эту сумму предполагается индексировать заработную плату. С учетом того, что средняя заработная плата в России оценивается в 56 545, рост доходов россиян в среднему должен составить 5090 рублей в месяц.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ряд изменений в выплате пенсий и пособий вступает в силу с 1 мая.