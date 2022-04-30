Индекс потребительских цен Ленобласти стал одним из самых низких в России

Ленинградская область стала девятой среди Российских регионов в рейтинге Индекса потребительских цен. Как сообщает Тойка 78, за первый квартал текущего года цены в регионе выросли на 8,2% на продовольственные товары. В марте индекс составил 5,9%.

В целом по России Индекс потребительских цен варьируется от 2,7% до 13,2%. В России цены существенно увеличились.

В Ленинградской области цены на непродовольственные товары выросли на 10,4%. Потребительские услуги прибавили в цене 4,5%.

Петербург в рейтинге Индекса потребительских цен занимает 48-е место.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что легендарная пирожковая в Петербурге решила поднять цены. Рост составит от 8 до 10%.