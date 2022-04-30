У отцов в России стало больше прав на материнский капитал

Закон, обеспечивающий дополнительные возможности для получения материнского капитала отцами, подписал президент РФ Владимир Путин. В частности, дополнительные права на материснкий капитал получили отцы-граждане России, воспитывающие в одиночку детей от матери, не являвшейся гражданкой России после её смерти. Получить капитал после смерти матери-гражданки России отцы могли и раньше.

В случае смерти воспитывающего одного или нескольких детей мужчины, материнский капитал в равных долях распределяется между детьми. Аналогичный механизм распределния работает, если отца лишили родтельских прав или осудили за преступление в отношении детей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что материнский капитал в России увеличился с февраля.