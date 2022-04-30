Россиянам рассказали, как увеличить пенсию почти на 10 тысяч рублей одной справкой

Российские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты за стаж. Как пояснили в Пенсионном фонде России, речь идет о доплате за так называемый специальный стаж.

В частности право на дополнительную выплату имеют обладающие северным трудовым стажем, то есть отработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет. Претендовать на доплату они могут при наличии общего страхового стажа не менее 15 лет для женщин и не менее 20 лет для мужчин.

Если северный стаж еще не учтен в расчете пенсии, необходимо предоставить справку из архива на прежнем месте работы. Размер фиксированной доплаты за северный стаж составляет 9 846 рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, как получить перерасчет по имеющемуся пенсионному стажу до 2002 года.