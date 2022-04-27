Крупную разовую выплату пенсионерам начнут начислять уже в конце апреля

С 28 апреля пенсионеры в России смогут получить крупную разовую выплату. Новое начисление коснется тех, кто достиг поределенного возраста.

В органах социальной защиты подчеркнули, что пособие будут получать пенсионеры, отмечающие юбилей. Размер выплаты и зависит от региона, в котором проживает получатель.

В Петербурге отметившим 90-летие будут выплачивать по 15 тысяч рублей. Тем, кто празднует уже 95-й День рождения, полагается выплата в 20 тысяч рублей.

На столетний юбилей виновник торжества получит 25 тысяч рублей. Платеж по достижении этого возраста будет начисляться ежегодно.

В Петербурге также действует льгота, приуроченная к Дню Победы. Как сообщают Спортивные Советы, проезд в общественном транспорте для ветеранов станет бесплатным на три дня.