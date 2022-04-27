Путин пообещал решения по индексации пенсий в ближайшее время

Президент России Владимир Путин сообщил, что решения по индексации пенсий и других социальных выплат будут приняты в ближайшее время. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на встрече с Советом законодателей.

Индексация коснется также заработной платы специалистов, занятых в бюджетной сфере. Продожение разработки антикризисных мер, котопрые обеспечат внутреннему рынку ритмичную работу, Владимир Путин поручил Правительству РФ и парламенту. На них же возложено и усиление контроля за исполнением принимаемых решений.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. Сейчас она составляет 12%.