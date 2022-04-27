«Яндекс» может найти замену NASDAQ

«Яндекс» может выйти на другую валютную биржу. Как сообщает РИА Новости, к такому решению компанию подталкивает приостановка торгов на NASDAQ. В компании уточнили, что переход на другую валютную биржу даст возможность акционерам торговать акциями «Яндекса» без изменений. В настоящее время в компании изучают возможности размещения акций в установленном порядке на другой международной фондовой бирже.

Торги ценными бумагами ряда компаний, ведущих свою деятельность в России, были приостановлены на мериканских фондовых биржах NYSE и NASDAQ. В число недопущенных к торгам вошли и акции класса A компании Yandex N.V.

Межлу тем покупка Twitter Илоном Масокм отразится и на петербургской бирже. О том, как и на что она повлияет, пишет «МК в Питере».