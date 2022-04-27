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Петербургские модники стали чаще отдавать в ремонт брендовую обувь

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© Фото: pixabay.com

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В России временно закрыты магазины известных обувных брендов Nike, Adidas, New Balance. Интернет-магазины марок покупателей из России также не обслуживают.

Как сообщает Neva.Today, независимые магазины обуви и уличной одежды все же прододжают работу, несмотря на очевидные трудности с поставками. Оригинальная обувь в них продается по ценам существенно выше привичных петербуржцам. Однако состоятельные модники в России могут рассчитывать на приобретение новой пары, даже когда поставки полностью прекратятся, так как покупают товар редко.

Оригинальные Nike, Adidas и прочие бренды можно купить в интернет-маркетах. Но существенно сэкономить на покупке не получится, а качество вполне может не соответствовать цене.

В начале февраля кроссовки Stan Smith на официальном сайте Adidas можно было купить за 1099 рублей. Сейчас в интернет-магазине «Дисконт Adidas №1» их предлагают со скидкой за 6990 рублей. При этом изначально они стоили 9190 рублей.

Если в наличии есть уже изношенные кроссовки Stan Smith, их можно восстановить в обувной мастерской. Чтобы проверить стоимость, корреспондент издания приобрел такую пару за 300 рублей на «Авито», а после отправил фотографии в мастерскую «Imperioni».

Там ремонт оценили в 4500 рублей. В ходе восстановления мастер отремонтирует подошву и мелкие детали, выполнит химчистку и покраску. Это позволит клиенту забрать из мастерской обувь, которая снова выглядит как новая.

Работы по восстановлению стоят дешевле, чем новая брендовая обувь в магазине, но дороже китайской реплики с Апраксина двора. Обувной мастер отметил, что поток клиентов за прошедшие два месяца существенно вырос. Такой рост он связывает не только со сменой сезона, но и западными санкциями.

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