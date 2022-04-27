Почти 2 млрд рублей потратит Петербург на выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

1 934 248,8 рублей выделено из бюджета Петербурга на выплаты семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщили в администрации города.

Новые выплаты будут ежемесячными и составят 50%, 75% и 100% величины прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи. На их получение имеют право те семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает установленную в Петербурге величину прожиточного минимума.

Всего выплату смогут получить свыше 32 тысяч петербургских семей с детьми. Для их начисления необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, в МФЦ или на портале Госуслуг.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что прием заявлений на Госуслугах открыли досрочно. Оофрмить заявку можно на портале уже с 26 апреля.