Заявления на выплату на детей от 8 до 17 лет примут досрочно

Россияне уже могут заполнить на портале Госуслуг заявления на получение выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Как сообщается в Telegram-канале Министерства труда и социальной защиты, опция появилась на сайте с 15:00 26 апреля. Все заполненные заявления автоматически поступят в Пенсионный фонд 1 мая. А для тех, у кого еще нет детей, как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в городе построят новый перинатальный центр.

Пособие полагается на детей из малообеспеченных семей. Все заявления Пенсионный фонд рассмотрит в течение 10 рабочих дней. Если срок рассмотрения потребуется увеличить, заявитель получит соответствующее уведомление.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне скоро смогут получить по 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда. Зачисление выплат ожидается уже 29 апреля.