Фонд капитального ремонта спишет петербуржцам долги без пени по акции

В Петербурге стартует акция «Заплати долг и живи без пени», которую проводит «Фонд капитального ремонта». В пресс-службе Жилищного комитета пояснили, что закрыть долги по взносам без оплаты пени петербуржцы смогут до 20 мая. В указанный срок необходимо полностью погасить задолженность и внести текущие платежи за май и апрель. Далее следует подать в Фонд капитального ремонта заявление о списании пени по специальной форме.

Уточняется, что в настоящее время петербуржцы должны в Фонд капитального ремонта более 6 миллиардов рублей. У жилищном комитете выразили надежду, что акция поможет плательщикам начать с чистого листа и в дальнейшем не нарушать платежную дисциплину.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на текущий год запланирован капитальный ремонт почти в 2 тысячах домов.